Подоляк: Сучасний російський режим є наслідком помилкової політики Заходу

Про це у Twitter написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Невивчені уроки історії мають властивість повторюватися. Непокаране зло завжди повертається та масштабується в прогресії. Сучасний російський режим став продуктом двадцятирічної помилкової політики Заходу щодо росії та заплющування очей на брудний шантаж, політичні вбивства й агресію щодо інших країн», – зазначив він.

Подоляк наголосив, що російська держава трансформувалася в розбещену фашистську мілітаристську диктатуру, а її лідер, володимир путін – у міжнародного воєнного злочинця.

Наслідком цього є щоденні ракетні обстріли, вбивства, теракти й геноцид.

За словами Подоляка, щоб засвоїти урок Захід повинен “об’єднатися в єдиний ударний кулак”.

«Будь-які спроби толерувати агресію, намагання повернутися до business as usual, сісти за стіл перемовин, навпаки, легалізують геноцид як інструмент міжнародних відносин і зроблять нашу планету набагато небезпечнішим місцем для життя. Який світ ми хочемо залишити своїм дітям? Питання все ще відкрите», – додав радник голови ОП.