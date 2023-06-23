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фсб росії порушила кримінальну справу проти лідера пвк "вагнер"

24.06.2023 / 10:15
У москві та ростовській області оголосили план "Фортеця", федеральна служба безпеки росії порушила кримінальну справу проти лідера пвк "вагнер" за фактом заклику до збройного заколоту.

Про це повідомляє російська служба ВВС.

Раніше пригожин заявив про обстріл тилових позицій пвк "вагнер" військовими міноборони рф.

Після цього глава найманців повідомив про початок "маршу справедливості". Він закликав усіх співчуваючих вагнеру приєднуватися до них чи не заважати.

"Почали з'являтися подробиці, шойгу спеціально прибув до ростова, щоб провести операцію зі знищення пвк «вагнер», він використав артилеристів і пілотів гелікоптерів втемну, щоб нас знищити. Це не військовий переворот. Це марш справедливості. Наші дії ніяк не заважають військам", - передає слова пригожина "Дзеркало тижня".

"Нас 25 тисяч і ми йдемо розбиратися, чому в країні відбувається беззаконня. 25 тисяч чекає як тактичний резерв, а стратегічний резерв — це вся армія і вся країна. Усі, хто хоче, приєднуйтесь. Треба закінчувати з цим неподобством", - цитує "Українська правда" одну з останніх заяв пригожина.

На що в російському Національному антитерористичному комітеті відповіли "твердження пригожина не мають під собою жодних підстав, вимагаємо негайно припинити протиправні дії", а також у слідчому управлінні фсб росії порушили кримінальну справу проти глави приватної військової компанії за фактом заклику до збройного бунту (стаття 279 КК РФ).

Окрім цього, повідомляється, що в ростовській області та москві оголошено план "фортеця", що передбачає екстрене скликання особового складу всіх правоохоронних органів та взяття під контроль особливо важливих об'єктів.

У місті ростов-на-дону зафіксовано військову техніку.

росія, вагнер, прігожин
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