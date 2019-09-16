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Зеленский дал новому главе Днепропетровской области два месяца

16.09.2019 / 13:19
Президент Украины Владимир Зеленский представил нового председателя Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Обращаясь к Бондаренко, президент подчеркнул, что дает ему два месяца, чтобы проявить себя в новой должности.

Также Зеленский отметил, что все главы областных государственных администраций должны до Нового года показать себя на должностях.

"Испытательный срок до Нового года. Смотрим, как справляются", - заявил Зеленский.

В свою очередь Бондаренко "поблагодарил за кредит доверия" и отметил приоритеты работы - "новый современный аэропорт, дорога, инфраструктурные проекты, улучшение экологического состояния области".

Согласно электронной декларации Бондаренко за 2018 год, новый глава ОГА зарегистрирован в Харькове, но живет и владеет бизнесом в Киеве. Жена Бондаренко Регина имеет гражданство России.

Бондаренко является членом правления общественной организации "Ассоциация выпускников Киево-Могилянской академии", директором компаний ООО "Лок Сток" (торговля химической продукцией), ООО "Сталі Бізнес Системи" (консультационные услуги в сфере компьютерных технологий), ООО "Би энд Би Фудз", ООО "Филд Маркетинг".

Источник 

Бондаренко, Зеленский, Днепропетровская ОГА
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