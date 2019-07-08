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Зеленский назначил руководителя Закарпатья

08.07.2019 / 14:21
Президент Владимир Зеленский назначил Игоря Бондаренко председателем Закарпатской областной государственной администрации.

Соответствующий указ от 5 июля опубликован на сайте президента.

Другим указом он освободил Ивана Дурана от временного исполнения обязанностей председателя Закарпатской ОГА.

Вместе с тем, Зеленский в субботу, 6 июля, представил нового председателя Закарпатской ОГА в здании Закарпатской таможни.

Напомним: 26 июня Кабинет министров поддержал назначение на должности восьми новых глав областных государственных администраций, которые накануне предложил правительству президент Владимир Зеленский. Среди них был и Бондаренко.

Бондаренко 55 лет. В биографии Бондаренко, которую показали министрам, указано, что с 2010 года он временно не работает.

Закарпатские медиа называют Бондаренко успешным бизнесменом - он является основателем кондитерского дома "Bondarenko" и сети закарпатских кафе.

На сайте президента указано, что Бондаренко начинал карьеру военнослужащим. После увольнения вследствие сокращения ВСУ в начале 1990-х стал частным предпринимателем.

В начале 2000-х начал государственную службу, где прошел путь от заместителя главы Мукачевской райгосадминистрации до директора департамента Министерства юстиции.

Источник 

Закарпатье, Бондаренко, Зеленский
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