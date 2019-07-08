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Зеленский хочет отставки СБУшников Закарпатья из отдела "К"

08.07.2019 / 14:52
Президент Украины Владимир Зеленский требует уволить работников управления СБУ на Закарпатье, которые отвечают за борьбу с коррупцией и контрабандой.

Об этом президент заявил 6 июля на Закарпатье в ходе совещания с руководством области в помещении Зарапатской таможни ГФС.

"В центральном аппарате мы это изменили. А теперь скажите мне, когда мы изменим людей местного управления "К" СБУ на Закарпатье", - заявил Зеленский, обращаясь к и.о.главы СБУ Ивана Баканова.

Баканов в свою очередь заявил, что в настоящее время "спецслужба над этим работает".

"Пожалуйста, снимите этих людей. Только очень прошу, я понимаю, что такое Служба безопасности, не присылайте сюда людей из СБУ, которые работали где-либо на границах, где была контрабанда", - заявил президент.

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контрабанда, СБУ, Закарпатье, зеленский
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