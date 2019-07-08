Почаевская Лавра 13 июля собирает верующих УПЦ на родине преподобного Амфилохия

На родине преподобного Амфилохия Почаевского в селе Малая Иловица Тернопольской области 13 июля состоится Божественная литургия архиерейским чином.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Свято-Успенской Почаевской лавры, в 05.00 с лаврской стоянки отправится паломнический автобус. В 07.00 в селе Малая Иловица состоится водосвятный молебен. В 09.00 - Божественная литургия под открытым небом.

*Преподобный Амфилохий Почаевский (Головатюк) – чудотворец, прозорливец, схиигумен Свято-Успенской Почаевской лавры. Родился в 1894 году в селе Малая Иловица Тернопольской области. Пришел в монастырь в возрасте 31 года, в 38 лет стал монахом. Святой принимал больных как фельдшер, костоправ.

В 1962 году защитил Троицкий собор лавры от закрытия, за что был заключен советской властью в психиатрическую больницу.

После освобождения вернулся в родное село Малая Иловица (Тернопольская область), жил у племянника, служил молебны, исцелял больных. Он был жестоко избит родственником, и в тяжелом состоянии доставлен в лавру, где был пострижен в схиму. Выздоровев, преподобный вернулся на родное село, где до конца своих дней принимал больных.

Умер 1 января 1971 года в возрасте 76 лет. Он был похоронен на монастырском кладбище в Почаеве. Перед праздником Пасхи 2002 года были обретены его нетленные мощи. Прославлен в лике святых 12 мая 2002 года.

На заседании Священного Синода РПЦ 14 июля 2018 года к общецерковному богослужебному употреблению был утвержден текст службы преподобному Амфилохию Почаевскому.