Решение о ликвидации ОАСК является вынужденной уступкой Западу перед лицом угрозы с Востока, - политолог

Однако ее нельзя назвать победой главы НАБУ Артема Сытника, полагает политолог Кость Бондаренко.

«Это частичная победа Сытника и грантовых структур, президент пошел на небольшие уступки, понимая, что ему сейчас нужна некая видимость уступок по отношению к Западу, в условиях, когда накаляются страсти с Российской Федерацией... Это уступка Западу перед лицом угрозы с Востока», — заявил он.

В то же время он не считает, что в итоге вместо ОАСК будет сформирован суд, полностью лояльный Западу.

«Для этого необходимо полностью менять структуру судебной власти в Украине, судебную систему, поэтому об этом пока рано говорить. Будем надеяться, что все-таки президент не пойдет полностью на поводу у западных структур... Если же появится еще один суд, полностью лояльный Западу, то от этого выиграет только Запад, поскольку усилится его контроль над Украиной», — полагает политолог.

Он считает, что решение президента было вынужденным. Особенно учитывая то, что ОАСК — это суд, который всегда был лояльным Зеленскому. Еще до победы Зеленского на выборах там принимали решения, которые были на руку Зеленскому.

«Решение принималось в условиях экстремальных. С этим решением долго тянули, но, оказавшись между двух зол, президенту пришлось сделать выбор», — полагает Бондаренко.

Как сообщалось, 13 апреля Зеленский внёс в Верховную Разу как неотложный проект закона «О ликвидации Окружного административного суда города Киева» в связи с его неэффективностью и отсутствием доверия со стороны украинцев.

После этого глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк написал в Фейсбук, что «спокойно» относится к данному решению. При этом он считает, что за этим решением стоят иностранцы и проплаченные ими активисты, которые всё больше управляют украинским государством.

В пресс-службе ОАСК, в свою очередь, заявили, что многочисленные публикации в СМИ о низком рейтинге доверия населения к судам не соответствуют действительности, и что суды находятся под давлением негативной информационной кампании в СМИ.