Smart-реформы киевского метро: в соцсетях заговорили об отмывании денег на карточках и терминалах-мошенниках

Киевский метрополитен проводит очередную реформу, которая подразумевает полный отказ от жетонов и зеленых карточек. Пока в вестибюлях подземки выстраиваются километровые очереди в кассы за одноразовыми билетами, в соцсетях заговорили о подозрительных тендерах и необоснованно завышенной цене на кусок «smart -пластика».

Жетоны и нынешние зеленые карточки для многократных поездок в киевском метро выведут из обращения уже с 1 ноября. После этого оплатить проезд в столичной подземке можно будет либо одноразовым билетом, либо Kyiv Smart Card – новой пластиковой карточкой синего цвета. При этом, руководство киевского метрополитена пытается объяснить необходимость очередной реформы «оптимизацией затрат», однако для пассажиров нововведения состоят по больше части из «минусов».

Внезапно-странные реформы

Во-первых, для многих пассажиров киевского метро нововведения оказались полной неожиданностью. Руководство Киевского метрополитена вроде бы и предупреждало о том, что переходит на новый способ оплаты, но делало это настолько «по-тихому», что многие киевляне это предупреждение просто не услышали. В итоге люди столкнулись с тем, что «внезапно и вдруг» они не могут воспользоваться привычным для них способ оплаты, а вынуждены выстаивать по 40 минут очереди в кассу, теряя драгоценное время и опаздывая на работу.

«Почему нельзя пополнить бесконтактную карточку там, где продают смарткарты? Почему все автоматы для пополнения бесконтактной не работают, и в кассах тоже нельзя ее пополнить? Почему мне должны хамить кассиры, когда я у них об этом спрашиваю? Вы, блин, можете определиться, чего хотите, а не заниматься уже который год странными агрессивными реформами, которые, блин, постоянно меняете? Не заставляйте людей вас ненавидеть», - обратился на своей странице в фейсбук к руководству Киевской подземки Сергей Антонов.

Многих киевлян возмущает факт отсутствия информации о новой реформе метро. При этом, несмотря на то, что Киевский метрополитен уже выводит из оборота зеленые карточки, сегодня в самой подземке по-прежнему размещена их реклама.

«У вас будет мощный ресурс, чтобы вы смогли объяснить смысл ваших реформ: ТК «Киев», экраны в поездах, станциях метро, ​​стены с рекламой в вагонах. Где информация?.. Но главное, где информация, когда те реформы, которые больше напоминают эксперименты над людьми - закончатся? Я не настолько часто бываю в метро, ​​но каждый раз, как первый», - возмущается Сергей Антонов.

Smart-схема для отмывания денег

Smart-реформа Киевского метрополитена больно ударила и по кошельку пассажиров. Если цена пустой зеленой карточки метро составляла 15 гривен, то синюю карту придется покупать уже за 50. При этом, если зеленую карту в любой момент можно было возвратить в кассу и обменять на деньги, то возврат синих карточек реформой не предусмотрен.

Пока руководство Киевского метрополитена отмалчивается, в соцсетях бурно обсуждают, почему же цена новой синей smart -карты настолько отличается от цены старой зеленой. Еще более острым вопрос становится при оценке себестоимости куска «smart –пластика».

Так, в группе «Транспорт Киева» пользователь Алексей Янковский оценивает данные о тендерах КП «Главный информационно-вычислительный центр» (укр. КП ГІОЦ) на сайте публичных закупок prozorro.

«Любопытная финансовая схема

Итак, Киеврада принимает решение, шо проезд в киевском городском общественном транспорте надо оплачивать практически исключительно только посредством "синих" ™ карточек.

КП ПОЦ (04013755) по тендеру закупает 5 тыщ "синих"™ карточек по цене почти по 33,6 грн.

Потом тот же КП ПОЦ [на данный момент — почти] покупает синие™ карточки в количестве 1.5 млн по 28.75 грн (#перемога)

Но вот ваприс.

Почему карточки продаёт некий одесский ГЕРЦ (30587514), причём по 50 грн?», - сказано в сообщении.

По мнению пользователей соцсетей, подобные схемы проводят для отмыва финансовых средств.

«Тут некий ПОЦ покупает по 30. Продает кому-то по 30+1. Кто-то продает некоему ГЕРЦ уже по 50-1. Смысл операции в том, чтобы в цепочке этот кто-то™ правильно распорядился финансовыми средствами», - поясняет Алексей Янковский.

В комментариях к посту при этом пользователей удивляет даже закупочная цена магнитных карточек, которая значительно превышает себестоимость.

«Я стесняюсь спросить - а эти карты что, со стразами Сваровски? Откуда такие цены на таких тиражах? Я сам заказываю карточки для компании, и с нумерацией, и с идентификаторами, и это должно стоить не более 10 грн. Ладно, 12, если нумерация не подряд», - написал Дмитрий Калишевски.

Терминалы-мошенники

Еще одна неожиданность, с которой столкнулись киевляне и гости столицы, которые приобрели новые смарт-карты Киевского метрополитена – это мошенничество при пополнении счета. Так, в соцсетях начали массово жаловаться на то, что терминалы самообслуживания «воруют» деньги.

«Друзья, Киев! Купили смарткарты, чтобы сэкономить время? Не пополняйте её через терминал самообслуживания. Уже полчаса торчу на метро «Теремки», потому что деньги он принял, а поездки не записал. В техподдержке говорят, мол, да, платёж есть, но деньги не переведены. Как только переведёт терминал деньги, вам закинут и поездки. Киевский Метрополитен, я только две недели перешёл на эту карту, и это уже четвёртый или пятый трабл с ней. Вы вообще не тестируете систему перед внедрением?», - пишет в группе «Транспорт Киева» Александр Никифоров.

В этой же группе Виталий Белецкий также высказывается о том, что терминалы метрополитена снимают деньги, но не пополняют поездки в подземном транспорте.

«Непосредственно на станции метро «Дарница» один автомат, независимо от того на каком выходе вам повезло, постоянно-периодические снимает средства, но при этом запрещает проход. Никто ни о чем не предупреждает, как сегодня, стоят и смотрят, а для чего напрягаться? Утро, люди спешат, и никто не пойдет писать жалобу и т.д., тем более это не на месте. Для этого надо пойти на другой выход, где наверняка надо отстоять очередь и столкнуться еще с кучей приключений. Поэтому люди идут в другой терминал, снова платят и едут по делам», - пишет он.

Пользователь отмечает, что в связи со спешкой многие пассажиры могут просто не замечать того, что терминалы в метро воруют у них деньги.

«Ни я, и никто не умрет от таких потерь, но, если просто представить, сколько людей заплатили 16 грн за проезд, получается очень неплохая сумма, даже при частичном возврате средств. Добавлю также, что ни разу мне никто даже не пытался сообщить о том, что терминал не работает, никто не отключает, и даже банальное сообщение на бумажке не делает», - написал киевлянин.

Пока руководство Киевского метрополитена обещает, что новая Kyiv Smart Card позволить оптимизировать процесс и сэкономить деньги пассажиров, сами пассажиры теряют и деньги, и время, и нервы на транспортных инновациях. При этом самые догадливые уже понимают и свою роль в очередной реформе столичной подземки.

«Наш КП "Киевский метрополитен" бьет рекорды по "привлечению инноваций" для качественного обслуживаний пассажиров, - пишет Виталий Белецкий. - Особое внимание надо уделять тому, что с киевлян и гостей города, как всегда пытаются сделать лохов, а в этом случае SMART-лохов».