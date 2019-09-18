На Святошино в Киеве транспортный коллапс – трамвай не ходит, метро не вмещает всех пассажиров

На станции столичного метро "Святошин" утром в среду, 18 сентября, возникла пассажирская пробка.

Так, очередь из пассажиров тянется от турников в подземный переход, сообщает «Сегодня».

На станции объявляют, что в связи с большим пассажиропотоком вход ограничен (открыты только две двери, чтобы зайти). Сотрудники подземки советуют пользоваться другими станциями – "Нивки" и "Житомирская", до которых, впрочем, нужно пройти немалое расстояние.

При этом в кассовом зале на станции – давка.

Как сообщалось, на станции "Святошин" работает только один вход со стороны заводов Антонов и АТЕК, второй до сих пор закрыт на ремонт.

А в связи с ремонтом Борщаговского путепровода в Киеве жители микрорайона оказались буквально отрезаны от остальной части города. Так, с 22 июня были закрыты популярные маршруты скоростного трамвая № 1 и № 3, а маршрут №2 начал курсировать от проспекта Королева до станции "Ромена Роллана". Восстановить движение авто по обновленной части путепровода планируют к концу 2019 года. С весны 2020 года начнутся работы на противоположной части этого объекта.

Также в Киеве уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода.