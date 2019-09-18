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В Киеве ищут двух пропавших мальчиков

18.09.2019 / 10:15
В Киеве ищут двух пропавших мальчиков
Кирилл Сахацкий и Максим Гриб Источник: Нацполиция
Полиция Киева сообщает о розыске двух несовершеннолетних мальчиков

Полиция Киева сообщает о розыске двух несовершеннолетних мальчиков – Кирилла Сахацкого и Максима Гриба.

Как указано на странице "Розыск детей" в Facebook, 13-летний Кирилл Сахацкий 17 сентября ушел из места проживания и до сих пор не вернулся. Рост ребенка – около 150 см, у него среднее телосложение, волосы светлые короткие, глаза голубые, на руках имеются ссадины. Он был одет в темно-синие джинсы, черные кроссовки, темно-зеленую легкую куртку.

Второй мальчик – 12-летний Максим Гриб – ушел 16 сентября с места учебы и не вернулся домой. Рост ребенка – 140-145 см, у него среднее телосложение, волосы светлые короткие, нос прямой. Был одет в темно-синие джинсы, темно-синие туфли, серую кофту-кенгурушку с капюшоном, футболку в сине-красную горизонтальную полоску. При себе имел рюкзак светло-синего цвета с красной надписью "London".

При получении какой-либо информации о возможном местонахождении детей следует звонить по номеру "102".

Источник: Inpress.ua
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