Войти | Зарегистрироваться
12:30

среда,
18 сентября
Онлайн
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Жизнь
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
Жизнь
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Рада определила состав новой делегации в ПАСЕ

18.09.2019 / 10:54
Верховная Рада определила новый состав украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), сообщил народный депутат (фракция "Европейская солидарность") Алексей Гончаренко.

"Определен состав украинской делегации в Парламентскую Ассамблею Совета Европы. От "Слуги народа" - Бардина Марина, Мережко Александр, Мезенцева Мария, Забуранна Леся, Кальченко Сергей, Ясько Елизавета, Овчинникова Юлия; от ОПЗЖ - Лёвочкина Юлия; от "Батькивщины" - Соболев Сергей; от ЕС - Гончаренко Алексей; от "Голоса" - Василенко Леся; от депутатской группы "За будущее" - Лубинец Дмитрий", - написал Гончаренко в Фейсбуке во вторник, 17 сентября.

Он выразил уверенность, что делегатам удастся "оставить разногласия и объединиться на международной арене ради Украины".

По словам нардепа, к работе делегация приступает "с 18 сентября".

Источник 

делегация, ПАСЕ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
18 сентября
17 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.