Рада определила состав новой делегации в ПАСЕ

"Определен состав украинской делегации в Парламентскую Ассамблею Совета Европы. От "Слуги народа" - Бардина Марина, Мережко Александр, Мезенцева Мария, Забуранна Леся, Кальченко Сергей, Ясько Елизавета, Овчинникова Юлия; от ОПЗЖ - Лёвочкина Юлия; от "Батькивщины" - Соболев Сергей; от ЕС - Гончаренко Алексей; от "Голоса" - Василенко Леся; от депутатской группы "За будущее" - Лубинец Дмитрий", - написал Гончаренко в Фейсбуке во вторник, 17 сентября.

Он выразил уверенность, что делегатам удастся "оставить разногласия и объединиться на международной арене ради Украины".

По словам нардепа, к работе делегация приступает "с 18 сентября".

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