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В столице обнаружили двухлетнего ребенка в заваленной мусором квартире

13.09.2019 / 14:25
В столице обнаружили двухлетнего ребенка в заваленной мусором квартире
Киев Источник: Корреспондент.net
Девочку направили в дом ребенка, а на мать составили административный протокол

В Киеве в квартире на улице Приречной правоохранители обнаружили фактическую свалку мусора.

Кроме ребенка и ее матери, в помещении проживают еще трое взрослых, а также собака и шесть котов, сообщает «Корреспондент» со ссылкой на пресс-службу полиции.

«Когда мы зашли в дом, были поражены антисанитарным состоянием и вонью. В комнатах и на кухне был беспорядок, кучи ненужных вещей, хлам, еда в холодильнике была испорчена. Кроме того, в квартире был истощенный пес и шесть кошек», - рассказала инспектор сектора ювенальной превенции Оболонского управления полиции Людмила Зайцева.

Учитывая то, что бытовые условия семьи угрожали здоровью и жизни девочки, ювеналы направили ее в Киевский городской дом ребенка, а на мать составили административный протокол.

Сообщается, что матери дали время для уборки квартиры. Если соответствующие службы убедятся, что для воспитания ребенка созданы нормальные условия, девочку вернут в семью.

Источник: Inpress.ua
дети, киев, криминал, ювенальная полиция
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