Библиотека Конгресса США официально сменила название Kiev на Kyiv

Библиотека Конгресса США официально ввела использование названия Kyiv.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, передает «Сегодня».

«Друзья, только получил невероятные новости из Вашингтона! Библиотека Конгресса официально ввела использование названия нашей столицы как #Kyiv! Без сомнения, положительные превращение мирового масштаба нуждаются во времени, но шаг за шагом, мы дойдем к цели», – заявили в МИД.

Как сообщалось, в начале октября 2018 Министерство иностранных дел Украины начало онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой обращается к иностранным СМИ и иностранным аэропортам с целью корректировки правописания города на латинице (#KyivNotKiev).