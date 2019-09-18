СМИ: В Киеве неизвестные избили замглавы КГГА Слончака

В Соломенском районе Киева неизвестные избили заместителя главы Киевской городской госадминистрации Владимира Слончака.

Как сообщает "Цензор.НЕТ" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, медики диагностировали у столичного чиновника после избиения закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы головы.

Врачам Слончак объяснил, что в 23:30 в подъезде дома №16-в по ул. Митрополита Липкивского в Соломенском районе столицы его избили неизвестные.

Владимир Слончак 1984 г.р., проживает в городе Васильков Киевской области. В ноябре прошлого года Киевский горсовет согласовал его назначение на должность заместителя главы КГГА Виталия Кличко. Слончак занимается вопросами коммунальной собственности, экологии и природных ресурсов, а также - выстраивает направление правовой политики.

Как отмечает издание, это уже не первое нападение на чиновника. Так, в 2017 году во время возвращении домой в город Васильков автомобиль Слончака сначала начали преследовать, а потом – блокировать. Трое нападавших вышли из машины, начали стрельбу, а также применили холодное оружие. В результате конфликта Слончак получил ножевое ранение.