Встреча Зеленского и Путина может состояться уже в октябре

Об этом заявили собеседники российского издания Коммерсантъ.

На заседании, надеются собеседники издания, будут согласованы сроки разведения войск, а также утверждена и подписана единая редакция "формулы Штайнмайера".

"Если это будет сделано, вероятность того, что первая встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоится в октябре — на саммите в "нормандском формате",— приблизится к 100%", - утверждает издание.

Заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, которое проходит в Минске 18 сентября, второе по счету в этом месяце. Предыдущее состоялось 4 сентября.

"Предстоящая встреча будет ключевой: переговорщикам, по сути, предстоит подготовить условия для проведения саммита нормандской четверки (Германия, Россия, Украина, Франция) в Париже", - сообщает издание.

Напомним: в нормандский формат по урегулированию ситуации на Донбассе входят Украина, Германия, Россия и Франция.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину провести прямые переговоры в Минске с участием президента США, премьера Великобритании, канцлера ФРГ и президента Франции.

4 июня стало известно, что Италия заявила о желании участвовать в работе нормандского формата.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит смысла в расширении нормандского формата.

Заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент заявил, что для расширения нормандского формата необходимо согласие всех участников переговоров.

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