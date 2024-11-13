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Чеська STV GROUP передала Україні 700 тисяч євро на придбання RPG-7

18.11.2024 / 15:23
Чеська компанія передала Україні понад 700 тисяч євро, які будуть направлені на придбання протитанкових гранатометів.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

Як розповіли у відомстві, у посольстві України в Чехії відбулась передача компанією STV GROUP символічного чека на протитанкові гранатомети RPG-7 для Сил оборони України на суму 765 тисяч євро.

У МЗС акцентували, що RPG-7 – це зброя, яка довела свою високу ефективність у бойових умовах.

Посол Василь Зварич зауважив, що передача цієї військової допомоги – "ще один приклад солідарності та підтримки наших чеських друзів".

"Переконаний, що ці гранатомети в руках наших героїчних військових відіграють значну роль в обороні від агресора і захисті людських житів", – додав він.

МЗС, Чехія, STV GROUP
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