Голова Ради резервістів: росіяни вже понад два місяці накопичують свій ракетний арсенал

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко.

Тимочко нагадав, що росіяни понад два місяці накопичують свій ракетний арсенал. При цьому, згідно з неофіційними даними, рф може мати близько півтори тисячі ракет. І постає питання, для чого ворог накопичує стільки ракет.

"У нас поки що є лише одна вузька оцінка у всіх експертів, що начебто вони готуються завдавати ударів по нашій інфраструктурі. А може, це вони готують якісь серйозні наступальні операції? Для цього теж потрібно бути готовим і морально, і фізично, і по військовому", - підкреслив військовий.

Також він звернув увагу на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що в Україні вже вироблено понад 100 ракет. Це означає, що процес масштабування виробництва ракет у країні запущено.

Він припустив, що бойові дії "можуть перейти" у повітряний простір, і тоді їх хід може змінитися на користь будь-якої зі сторін.