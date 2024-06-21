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Військовий пояснив часті випадки падіння російських авіабомб на територію рф

30.06.2024 / 16:20
З початку цього року російська авіація скинула на територію своєї країни близько ста бомб. Такі часті випадки падіння авіабомб можна пояснити низкою факторів.

Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко, передає РБК-Україна з посиланням на ефір "Ми - Україна".

Офіцер вказав, серед іншого, на низьку якість авіабомб у противника.

"Це нас рятує - що ці бомби не тільки не точні, а і технологічні планерні засоби не завжди досконалі, не завжди відкриваються. І тоді ці бомби падають на території росії", - зазначив він.

Крім того, окупанти при завданні бомбових ударів бояться підлітати надто близько до території України, оскільки їм загрожує збиття через роботу систем протиповітряної оборони, додав Тимочко.

"Попри масованість російської авіації, вони не підлітають до лінії фронту, бо тоді їхнє збиття стає майже гарантованим. Тому вони намагаються працювати з відстані не менше 50 кілометрів від лінії фронту, а це викликає ряд технічних проблем", - розповів він.

Сухопутні війська, Тимочко, авіабомби
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