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16:20
Військовий пояснив часті випадки падіння російських авіабомб на територію рф
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13:15
Reuters: Верховний суд США виніс рішення у справі про напад на Капітолій
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10:10
Сьогодні у Франції проходить перший тур дострокових виборів до Національних зборів
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16:20
Рада Безпеки ООН отримала докази порушення росією та КНДР ембарго на експорт зброї
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17:27
Боррель: Я ніколи не бачив, щоб процес розширення ЄС йшов так швидко, як в Україні
- 16:20
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10:10
Reuters: США нададуть Україні боєприпаси для ППО та 155-мм гармат
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13:19
Експерти: Люди, орендуючи квартири, звертають увагу на те, чи є газ в будинку та як часто відключається електроенергія
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11:14
ПФУ оприлюднив повний перелік причин для припинення виплат пенсій
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18:30
В Україні може запрацювати накопичувальна пенсійна система соціального страхування
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Мінветеранів: На житло для ветеранів буде виділено €450 мільйонів
- 10:10
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