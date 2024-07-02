Орбан розповів, як буде боротися проти "брюссельського істеблішменту" у Європарламенті

Пише УНН із посиланням на Euronews.

Праві партії з Австрії, Угорщини та Чехії, які перемогли на європейських виборах, хочуть сформувати спільну групу в Європарламенті під назвою "Патріоти за Європу".

За словами угорського прем'єр-міністра, "Патріоти за Європу" стануть найбільшою фракцією правих сил Європи всього за кілька днів. Орбан також пояснив, що метою об’єднання стане боротьба "проти брюссельського істеблішменту, який досі не зрозумів бажання виборців і хоче зберегти статус-кво, незважаючи на результати європейських виборів".

Лідер партії FPÖ Герберт Кікль зауважив, що "праві партії хочуть досягти не знищення Європи".

Лідер ANO Бабіш зазначив, що альянс має три основні пріоритети: "захист суверенітету, боротьба з нелегальною міграцією та перегляд Зеленого курсу".

Представники об’єднання прагнуть до Європейського Союзу, але "заснованого на сильних і незалежних національних державах, а не до федерації, в якій домінує Брюссель".