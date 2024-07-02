Войти | Зарегистрироваться
12:25

вторник,
02 июля
Онлайн
Кудрицький назвав фактори, які вплинули на тривалість відключень упродовж останніх днів
Країна
Кудрицький назвав фактори, які вплинули на тривалість відключень упродовж останніх днів
Ляшко зазначає, що в Україні критична ситуація в епідемічному плані
Країна
Ляшко зазначає, що в Україні критична ситуація в епідемічному плані
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Орбан розповів, як буде боротися проти "брюссельського істеблішменту" у Європарламенті

01.07.2024 / 13:19
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, лідер FPÖ Австрії Герберт Кікль і лідер ANO Чехії Андрей Бабіш оголосили про створення нової ультраправої фракції в Європейському парламенті.

Пише УНН із посиланням на Euronews.

Праві партії з Австрії, Угорщини та Чехії, які перемогли на європейських виборах, хочуть сформувати спільну групу в Європарламенті під назвою "Патріоти за Європу".

За словами угорського прем'єр-міністра, "Патріоти за Європу" стануть найбільшою фракцією правих сил Європи всього за кілька днів. Орбан також пояснив, що метою об’єднання стане боротьба "проти брюссельського істеблішменту, який досі не зрозумів бажання виборців і хоче зберегти статус-кво, незважаючи на результати європейських виборів".

Лідер партії FPÖ Герберт Кікль зауважив, що "праві партії хочуть досягти не знищення Європи".

Лідер ANO Бабіш зазначив, що альянс має три основні пріоритети: "захист суверенітету, боротьба з нелегальною міграцією та перегляд Зеленого курсу".

Представники об’єднання прагнуть до Європейського Союзу, але "заснованого на сильних і незалежних національних державах, а не до федерації, в якій домінує Брюссель".

Орбан, Патріоти за Європу
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
2 июля
1 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.