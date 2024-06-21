Reuters: Верховний суд США виніс рішення у справі про напад на Капітолій

Цей пункт фігурує у справах сотень учасників штурму Конгресу, а також у справі проти Дональда Трампа, передає Укрінформ із посиланням на Reuters.

«У рішенні, яке запропонував головний суддя Джон Робертс, суд взяв за основу вузький погляд на закон щодо перешкоджання, зобов’язавши прокурорів спочатку довести, що відповідач «порушив доступність або цілісність» документів чи інших записів, пов’язаних з офіційним провадженням, або спробував зробити це»,- зауважується в публікації.

Шестеро суддів підтримали цей підхід, троє проголосували проти. Таким чином, це рішення стало потенційною підтримкою для Трампа перед розглядом його справи в судах, а також перед виборами в листопаді цього року, зазначає видання.

Нагадаємо, Трампу висунули два звинувачення у перешкоджанні в межах кримінального обвинувачення за чотирма пунктами у справі, порушеній минулого року спецпрокурором Джеком Смітом. Злочин підпадає під Закон Сарбейнса-Окслі 2002 року, прийнятий після скандалу з бухгалтерським шахрайством у нині неіснуючій енергетичній компанії Enron. Федеральна прокуратура звинуватила Трампа в тому, що він чинив тиск на урядовців, аби скасувати результати виборів 2020 року, і заохочував своїх прихильників до маршу на Капітолій 6 січня, щоби підштовхнути Конгрес не затверджувати перемогу Байдена на підставі неправдивих заяв про широкомасштабні фальсифікації на голосуваннях.