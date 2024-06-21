Сьогодні у Франції проходить перший тур дострокових виборів до Національних зборів

Виборчі дільниці здебільшого відкриваються о 08:00 за місцевим часом (09:00 за Києвом), закінчення голосування на більшості дільниць відбудеться до 18:00 (19:00 за Києвом), однак, у деяких містах та департаментах розклад роботи дільниць може відрізнятиметься. Зокрема, у великих містах, у тому числі в Парижі, французи зможуть віддати свій голос до 20:00 (21:00 за Києвом).

Очікується, що перші результати з'являться після 20:00 за місцевим часом (21:00 за Києвом).

Виборці мають обрати 577 парламентаріїв, для абсолютної більшості необхідно 289 місць.

Згідно з процедурою, якщо кандидат набирає більшість голосів у першому турі при явці понад 25%, то він одразу отримує місце у парламенті. Якщо ж жодного кандидата не обрано, проходить другий тур.

Як правило, виявлення переможця на виборах до парламенту Франції одного туру виявляється недостатньо. Другий тур цього разу заплановано на 7 липня.

У виборах бере участь блок партій лівого спрямування під назвою "Новий народний фронт", коаліція "Разом", що включає зокрема партію "Відродження", засновану Макроном, а також права партія "Республіканці". Однак, основна інтрига виборів полягає в тому, скільки місць зможе отримати ультраправа партія "Національне об'єднання", пов'язана з Марі Ле Пен, яка здобула перемогу у Франції на виборах до Європарламенту цього місяця.

Згідно з останніми передвиборними опитуваннями, "Національне об'єднання" може розраховувати майже на 40% голосів у першому турі, що може дати партії від 250 до 280 місць у нижній палаті, тоді як для абсолютної більшості необхідно 289 місць. Друге місце, ймовірно, займе коаліція лівих, а третє - коаліція "Разом".

Дострокові вибори у Франції проводять після того, як 9 червня партія президента Франції Макрона "Відродження" програла ультраправому "Національному об'єднанню" на виборах до Європарламенту. У той же день французький лідер оголосив про розпуск нижньої палати парламенту – Національних зборів та призначив дострокові парламентські вибори.