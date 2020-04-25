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Павлюк: У росії справді є план захоплення Харкова і Сум у ході літнього наступу

03.05.2024 / 17:27
У росії справді є план можливого захоплення Харкова і Сум у ході літнього наступу, але наразі невідомо, наскільки ці плани серйозні.

Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв’ю виданню The Times.

«Наші спецслужби кажуть, що у росіян є план взяття Харкова чи Сум, але ми не знаємо, наскільки ці плани серйозні і чи здатні вони їх реалізувати тими силами, які мають у своєму розпорядженні», – пояснив він.

Водночас він висловив оптимізм щодо отримання пакету військової підтримки з боку США та активізації підтримки партнерів у Європі, що може не лише придушити атаки російської армії влітку, а й допоможе Україні повернути стратегічну ініціативу на полі бою.

Серед пріоритетного озброєння Павлюк назвав засоби ППО та далекобійну артилерію.

«З хорошою протиповітряною обороною і далекобійною артилерією ми могли б відібрати цю стратегічну перевагу у росіян на полі бою», – підсумував командувач Сухопутних військ.

Павлюк, Сухопутні війська
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