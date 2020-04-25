Войти | Зарегистрироваться
13:52

воскресенье,
05 мая
Онлайн
Рятувальники нагадують, що за спалення сухої трави загрожують штрафи та кримінальна відповідальність
Країна
Рятувальники нагадують, що за спалення сухої трави загрожують штрафи та кримінальна відповідальність
Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку
Країна
Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Кабмін продовжив на місяць термін дії відстрочок від призову для працівників Укрзалізниці

04.05.2024 / 10:10
Кабінет міністрів України продовжив на один місяць термін дії відстрочок від призову на військову службу для працівників АТ "Укрзалізниця".

Про це йдеться в постанові Кабміну № 492 від 3 травня "Деякі питання бронювання військовозобов'язаних працівників залізничного транспорту".

"Встановити, що строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, надані військовозобов'язаним працівникам державних акціонерних товариств, які здійснюють діяльність у сфері залізничного транспорту, відповідними рішеннями Міністерства економіки... які не закінчилися на день прийняття цієї постанови, продовжуються автоматично на один місяць", - ідеться в тексті постанови.

Укрзалізниця, мобілізація
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
5 мая
4 мая
3 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.