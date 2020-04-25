Лубінець: Усіх дітей ми повертаємо з території рф виключно в сімейні форми виховання

Про це у коментарі журналістам заявив уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець, передає кореспондент Укрінформу.

«Усіх дітей, яких ми повертаємо, ми повертаємо виключно в українські сім'ї. Тобто, усіх дітей, яких ми повертаємо з території рф, а також ті діти, які будуть повертатися з числа статусних дітей з території європейських держав в Україну, вони будуть повертатися виключно в сімейні форми виховання. І це вже працює», - зазначив Лубінець.

За його словами, Україна зараз знаходиться на шляху реформи деінституціоналізації, і таке поняття, як діти, які проживають у якихось інституційних закладах, має залишитися в історії. «Кожна українська дитина заслуговує на те, щоб жити в українській родині», - вважає омбудсмен.

Відповідаючи на питання, як вдається знайти родини, в яких будуть готові взяти таких дітей, він заявив, що в них насправді немає жодних проблем з українськими сім'ями, які хочуть взяти на всиновлення цих дітей.

Щодо того, що українських дітей будуть дозволяти брати у родини в Європі, уповноважений із прав людини поінформував, що відповідно до міжнародного гуманітарного права, заборонено всиновлення дітей з країни, яка знаходиться у стадії міжнародного воєнного конфлікту.

«Всиновлення українських дітей, тимчасова опіка щодо українських дітей має відбуватися виключно на основі національного законодавства України і виключно громадянами України», - сказав він.

Відповідаючи на питання про складання росіянами списків дітей, яких вони планують надалі депортувати, і про те, як взагалі вдалося дізнатися про існування цих списків, Лубінець зазначив, що це інформація, яку українська влада отримує з ТОТ.

«Зрозуміло, що це не є офіційною інформацією, бо для того, щоб мені як уповноваженому сказати, що я отримав офіційно такі списки, мені треба їх отримати через якогось посередника. Ми це не можемо зробити виключно через те, що росіяни не дають цю інформацію. Але працюють наші розвідоргани, працюють небайдужі українці, які повідомляють нам про такі факти. І ми накопичуємо всю інформацію (щодо цього — ред.)», - заявив омбудсмен.

За його словами, це у першу чергу статусні діти, тобто, це діти, у яких або немає батьків, або їхні батьки позбавлені батьківських прав.

«Але за нашими даними, у цих списках є і діти, які мають батьків», - сказав Лубінець.