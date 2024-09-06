Войти | Зарегистрироваться
00:10

воскресенье,
15 сентября
Онлайн
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
Країна
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
Країна
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

Лубінець назвав кількість депортованих росією українських дітей

13.09.2024 / 18:30
За офіційними даними, росія незаконно депортувала понад 19 тис. українських дітей, проте насправді ніхто не знає реальної можливої цифри і встановити її неможливо, допоки не буде дієвого офіційного механізму отримання такої інформації з боку рф.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець на 4-му Саміті перших леді та джентльменів.

«Я називаю цифру 19 тис. 546 українських дітей з посиланням на спеціально створений вебпортал Діти війни. Там ця цифра офіційно вказана. Щодо можливої реальної цифри, насправді її не знає ніхто», – сказав омбудсмен.

Він додав, що, за наявними даними, у серпні рф відправила з тимчасово окупованої частини Херсонської області понад тисячу українських дітей на «оздоровлення» до російського регіону Кабардино-Балкарія і не відомо, скільки з них повернуться звідти.

«Тому скільки може становити ця цифра, насправді не знає ніхто, доки у нас не буде дієвого офіційного механізму отримання такої інформації з боку рф. Це мають робити міжнародні організації, ООН, Міжнародний комітет Червоного Хреста. Я використав усі ці можливості, звертався безпосередньо до верховного комісара, до комісара у справах біженців, безпосередньо в ООН», – зазначив Лубінець.

діти, Лубінець
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
14 сентября
13 сентября
12 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.