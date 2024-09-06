Лубінець назвав кількість депортованих росією українських дітей

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець на 4-му Саміті перших леді та джентльменів.

«Я називаю цифру 19 тис. 546 українських дітей з посиланням на спеціально створений вебпортал Діти війни. Там ця цифра офіційно вказана. Щодо можливої реальної цифри, насправді її не знає ніхто», – сказав омбудсмен.

Він додав, що, за наявними даними, у серпні рф відправила з тимчасово окупованої частини Херсонської області понад тисячу українських дітей на «оздоровлення» до російського регіону Кабардино-Балкарія і не відомо, скільки з них повернуться звідти.

«Тому скільки може становити ця цифра, насправді не знає ніхто, доки у нас не буде дієвого офіційного механізму отримання такої інформації з боку рф. Це мають робити міжнародні організації, ООН, Міжнародний комітет Червоного Хреста. Я використав усі ці можливості, звертався безпосередньо до верховного комісара, до комісара у справах біженців, безпосередньо в ООН», – зазначив Лубінець.