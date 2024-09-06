Зеленський: Затягування дозволу на використання далекобійної зброї призводить до того, що росія переміщує військові об'єкти

Затягування процесу щодо використання далекобійної зброї призводить до того, що росія переміщує військові об'єкти вглиб своєї території. Президент Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з представниками ЗМІ.

"Тому якщо партнери знімають обмеження, то дуже хотілося б, щоб це була стратегія перемоги України, а не політична стратегія. Знімати обмеження - значить знімати обмеження", - сказав президент.

Дозвіл на використання далекобійної зброї по військових цілях у росії створить для нашої країни відповідний ресурс.

"Якщо можна застосовувати зброю, то можна застосовувати як нам потрібно, щоб збивати військові цілі. Якщо знімається обмеження на якусь зброю, до якої немає ракет, це не зняття обмежень. Це інший вид: як не давати позитивного рішення щодо застосування відповідної зброї. Ось так ми це сприймаємо. І в цьому я був дуже прямий учора", - підсумував Зеленський.