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Лісовий підтримав вільний вибір одягу з боку школярів для відвідування навчання

13.09.2024 / 13:19
Скасування дрескоду у школах зробить учнів більш вмотивованими, що своєю чергою збільшить їхню продуктивність.

Про це на Саміті перших леді та джентльменів заявив міністр освіти та науки Оксен Лісовий, передає УНН з посиланням на "Ми Україна".

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий підтримав вільний вибір одягу з боку школярів для відвідування навчання.

"Скасування дрескоду. Це цінності. За які цінності ми воюємо? Якщо свобода, то дитина має відчувати себе вільно. Зовнішні рамки — це набір цінностей для іншого суспільства, а ми будуємо вільне суспільство творчих і високопродуктивних людей", - переконаний очільник Міносвіти.

На його думку, таке суспільство не вдасться сформувати, якщо зі школи ставити рамки й вимоги, а не "інтегрувати саморегулятори" в дитину через "цінності та виховний процес".

Міністр зазначив, що дрескод також скасували для предмета "Захист України".

"Ми навіть "Захист вітчизни" перезавантажили, і військову форму не робимо там обов'язковою. Ти вільний виглядати як ти хочеш - важливо те, що ти робиш", - заявив Оксен Лісовий.

Лісовий
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