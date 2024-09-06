Про це на Саміті перших леді та джентльменів заявив міністр освіти та науки Оксен Лісовий, передає УНН з посиланням на "Ми Україна".

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий підтримав вільний вибір одягу з боку школярів для відвідування навчання.

"Скасування дрескоду. Це цінності. За які цінності ми воюємо? Якщо свобода, то дитина має відчувати себе вільно. Зовнішні рамки — це набір цінностей для іншого суспільства, а ми будуємо вільне суспільство творчих і високопродуктивних людей", - переконаний очільник Міносвіти.

На його думку, таке суспільство не вдасться сформувати, якщо зі школи ставити рамки й вимоги, а не "інтегрувати саморегулятори" в дитину через "цінності та виховний процес".

Міністр зазначив, що дрескод також скасували для предмета "Захист України".

"Ми навіть "Захист вітчизни" перезавантажили, і військову форму не робимо там обов'язковою. Ти вільний виглядати як ти хочеш - важливо те, що ти робиш", - заявив Оксен Лісовий.