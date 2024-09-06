Зеленський: росіяни розпочали контрнаступальні дії у Курській області за нашим, українським, планом

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференція з президентом Литви Гітанасом Науседою.

"росіяни розпочали контрнаступальні дії. Все йде, але йде за нашим, українським планом", — прокоментував президент ситуацію на Курщині.

За словами Зеленського, українська розвідка давно помітила скупчення білоруських військових неподалік українського кордону.

"Щодо білорусі. Скупчення бачили. Бачили давно. Контролюємо цей процес", — додав президент.

Нагадаємо, російські пропагандистські Telegram-канали в середу, 11 вересня, заявили, що армія країни-агресора росії розпочала контрнаступ у Курській області.