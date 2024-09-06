Войти | Зарегистрироваться
16:50

пятница,
13 сентября
Онлайн
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
Країна
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
Країна
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

Зеленський: росіяни розпочали контрнаступальні дії у Курській області за нашим, українським, планом

13.09.2024 / 12:16
російські військові почали контратакувати ЗСУ у Курській області, як це планував Генштаб ЗСУ.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференція з президентом Литви Гітанасом Науседою.

"росіяни розпочали контрнаступальні дії. Все йде, але йде за нашим, українським планом", — прокоментував президент ситуацію на Курщині.

За словами Зеленського, українська розвідка давно помітила скупчення білоруських військових неподалік українського кордону.

"Щодо білорусі. Скупчення бачили. Бачили давно. Контролюємо цей процес", — додав президент.

Нагадаємо, російські пропагандистські Telegram-канали в середу, 11 вересня, заявили, що армія країни-агресора росії розпочала контрнаступ у Курській області.

Зеленський, Курська область
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
13 сентября
12 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.