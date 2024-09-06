Сікорський: Україна має право вдарити по авіабазах, з яких злітають російські бомбардувальники

Про це міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив в інтерв’ю виданню Le Monde, обґрунтовуючи необхідність дозволити Україні завдавати ударів по військових об'єктах на території Росії ракетами дальнього радіусу дії.

«Все залежить від того, чого ви хочете досягти. Перемоги України, під якою я маю на увазі відновлення контролю над своїми міжнародними кордонами, чи того, що вона протримається? Проблема з цією другою стратегією полягає в тому, що здатність Києва протриматися не є безмежною», – заявив польський міністр.

Він наголосив, що вторгнення росії в лютому 2022 року було засуджено більшістю Генеральної асамблеї ООН, і Україна як жертва агресії має право захищатися, в тому числі на території агресора.

«Я розумію аргументи тих, кому потрібно контролювати температуру цього конфлікту. Але мене турбує те, що нас постійно запитують про "червоні лінії" путіна, але ніколи про наші власні. Польща – єдина країна в Європейському Союзі, яка межує і з росією, і з Україною, і у нас є досить очевидна червона лінія, яка полягає в тому, щоб не допустити загибелі наших громадян від російських ракет або безпілотників, які увірвалися в наш повітряний простір», – наголосив польський урядовець.

За його словами, Україна має право збивати бомбардувальники, які запустили ці ракети, або націлити їх на авіабази, з яких вони злетіли.

Сікорський також висловив свою особисту думку щодо російських ракет та безпілотників, які залітають на територію Польщі: «Згідно з нашою Конституцією, першим обов'язком польської армії є захист наших кордонів, що також стосується нашого повітряного простору. Коли ракета наближається до нашого повітряного простору, моя особиста думка полягає в тому, що ми маємо право на самооборону. Цим ракетам тут абсолютно не місце».