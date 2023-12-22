МЗС Польщі: путін не розуміє психіку вільних людей, а тому помилився з оцінкою своїх шансів у війні з Україною

Про це під час брифінгу для ЗМІ в Києві заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, передає кореспондент Укрінформу.

За його словами, жодна країна не має права нападати на сусідів, тож Польща стоїть на боці України.

Міністр запевнив, що стратегія Польщі щодо України не змінилася: “Україна повинна перемогти у цій війні, а путін – програти. І наприкінці десятиліття Польща прагне, щоб Україна у своїх міжнародно визнаних кордонах була членом ЄС та важливим партнером Польщі, вже як член цієї європейської сім’ї”.

Очільник МЗС наголосив, що Польща є справжнім другом України.

“Зараз, коли справи на фронті зайшли у глухий кут, ця ситуація є тестом на нашу дружбу. Ми усвідомлюємо: якщо Україна переможе, то це зміцнить моральний дух не лише України, а й усього вільного світу, відтак Україна має перемогти”, - заявив Сікорський.

На його переконання, путін зовсім не розуміє психіку вільних людей, а тому помилився з оцінкою своїх шансів у цій війні.

У цьому контексті Сікорський наголосив, що період європейських імперій залишився в минулому.