CNN: Перший конвой з гуманітарною допомогою прибув у сектор Гази

Про це повідомляє CNN із посиланням на дані ООН, передає Укрінформ.

"Всесвітня продовольча програма ООН (WFP) заявила сьогодні, що їй вдалося організувати конвой із допомогою з Йорданії для сектору Гази через територію Ізраїлю — вперше з 7 жовтня конвой з допомогою дістався сектору цим маршрутом", - йдеться у повідомленні.

За даними WFP, спільний з Йорданською хашимітською благодійною організацією конвой, що складався з 46 вантажівок, доставив 750 тонн продовольчої допомоги через контрольно-пропускний пункт "Керем Шалом".

У WFP заявили, що завдяки її операціям вдалося охопити допомогою 800 тисяч людей у Газі, але обсяг допомоги відповідає лише "частині потреб" в анклаві, половина населення якого голодує.