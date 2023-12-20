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CNN: Перший конвой з гуманітарною допомогою прибув у сектор Гази

21.12.2023 / 10:12
Перший конвой з гуманітарною допомогою із Йорданії прибув у сектор Гази через територію Ізраїлю.

Про це повідомляє CNN із посиланням на дані ООН, передає Укрінформ.

"Всесвітня продовольча програма ООН (WFP) заявила сьогодні, що їй вдалося організувати конвой із допомогою з Йорданії для сектору Гази через територію Ізраїлю — вперше з 7 жовтня конвой з допомогою дістався сектору цим маршрутом", - йдеться у повідомленні.

За даними WFP, спільний з Йорданською хашимітською благодійною організацією конвой, що складався з 46 вантажівок, доставив 750 тонн продовольчої допомоги через контрольно-пропускний пункт "Керем Шалом".

У WFP заявили, що завдяки її операціям вдалося охопити допомогою 800 тисяч людей у Газі, але обсяг допомоги відповідає лише "частині потреб" в анклаві, половина населення якого голодує.

гуманітарна допомога, Ізраїль
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