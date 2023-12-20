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Віцеканцлер Німеччини: Маємо бути готовими до додаткових витрат на підтримку України

20.12.2023 / 18:30
Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек заявив, що його країна має бути готовою до збільшення відповідальності та додаткових витрат на підтримку України в разі ослаблення допомоги країнами Заходу.

Про це у вівторок, 19 грудня, він заявив в інтерв’ю для видання Handelsblatt.

«На жаль, існує реальна небезпека того, що підтримка почне розвалюватися. Ось чому Німеччина має бути готова взяти на себе велику відповідальність», – сказав Габек.

Віцеканцлер ФРН вважає, що уряд Німеччини має бути готовим до виділення додаткових коштів на підтримку України, ніж закладається в державному бюджеті на 2024 рік.

«Ми домовилися зараз зібрати €17 млрд для України з регулярного бюджету на 2024 рік. Але ми бачимо, як змінюється міжнародна ситуація. Якщо ми серйозно ставимося до інтересів нашої власної безпеки, з цього випливає, що підтримка України не повинна зазнати невдачі через боргове гальмо», – повідомив він.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц раніше теж вказував на необхідність збільшити німецьку допомогу Україні, якщо інші держави ослабнуть в підтримці офіційного Києва.

Своєю чергою міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус казав, що ЄС готується до того, що Україна може втратити військову підтримку Сполучених Штатів, тому її необхідно компенсувати.

Німеччина
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