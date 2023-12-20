У Польщі засудили членів російської шпигунської мережі через підготовку диверсій

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Шістнадцятьом фігурантам у листопаді оголосили звинувачення у шпигунстві, зокрема в підготовці підриву потягів з гуманітарною допомогою для України, а також стеженні за військовими об'єктами та об'єктами критичної інфраструктури.

Чотирнадцять із ним визнали провину, але на суді не з’явились, тому вирок їм оголосили заочно. Двох інших імовірних членів шпигунської мережі судитимуть окремо після того, як вони відкликали свої попередні заяви про визнання вини.

"Розглянувши справу... суд визнав усіх підсудних винними в інкримінованих їм злочинах, а також встановив, що деякі з них діяли в складі організованої злочинної групи", – заявив суддя Ярослав Ковальський, оголошуючи вирок.

Речниця Люблінського суду Барбара Марковська повідомила AFP, що членами шпигунського угруповання були "росіяни, українці та білоруси", не уточнивши подробиць.

Відомо, що серед засуджених – російський хокеїст польського клубу із Сосновця Максим С., арештований у червні, а також, за даними польських ЗМІ, "два українські юристи та політолог, викладач французької мови, фармацевт, інженер-програміст".

За даними слідства, члени угруповання отримували завдання від російських кураторів через Telegram й отримували платню за них у криптовалюті – від 300 до близько 10 тисяч доларів.