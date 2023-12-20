Войти | Зарегистрироваться
23:21

среда,
20 декабря
Онлайн
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
Країна
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
Країна
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Надзвичайні події

У Польщі засудили членів російської шпигунської мережі через підготовку диверсій

20.12.2023 / 14:21
Суд Любліна у вівторок, 19 грудня, визнав 14 громадян росії, білорусі та України винними в підготовці диверсій на користь москви у складі шпигунського угруповання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Шістнадцятьом фігурантам у листопаді оголосили звинувачення у шпигунстві, зокрема в підготовці підриву потягів з гуманітарною допомогою для України, а також стеженні за військовими об'єктами та об'єктами критичної інфраструктури.

Чотирнадцять із ним визнали провину, але на суді не з’явились, тому вирок їм оголосили заочно. Двох інших імовірних членів шпигунської мережі судитимуть окремо після того, як вони відкликали свої попередні заяви про визнання вини.

"Розглянувши справу... суд визнав усіх підсудних винними в інкримінованих їм злочинах, а також встановив, що деякі з них діяли в складі організованої злочинної групи", – заявив суддя Ярослав Ковальський, оголошуючи вирок.

Речниця Люблінського суду Барбара Марковська повідомила AFP, що членами шпигунського угруповання були "росіяни, українці та білоруси", не уточнивши подробиць.

Відомо, що серед засуджених – російський хокеїст польського клубу із Сосновця Максим С., арештований у червні, а також, за даними польських ЗМІ, "два українські юристи та політолог, викладач французької мови, фармацевт, інженер-програміст".

За даними слідства, члени угруповання отримували завдання від російських кураторів через Telegram й отримували платню за них у криптовалюті – від 300 до близько 10 тисяч доларів.

Польща
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
20 декабря
19 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.