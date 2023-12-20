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Шарль Мішель розповів, коли пройде саміт ЄС з виділення допомоги Україні

19.12.2023 / 15:23
Влада Євросоюзу планує 1 лютого 2024 року провести саміт, на якому буде розглянуто питання виділення допомоги Україні.

Про це повідомив голова Європейської Ради Шарль Мішель на пресконференції.

Він зазначив, що на зустрічі лідерів буде розглянуто довгостроковий бюджет ЄС, що передбачає 50 млрд євро для Україні.

За ловами Мішеля, необхідно ще трохи часу, щоб переконати Угорщину.

Нагадаємо, минулого тижня Угорщина наклала вето на "мегапакет", який включав допомогу Україні, видатки на міграційні програми, фінансування Фонду солідарності ЄС та оборони.

Мішель
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