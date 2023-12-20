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Reuters: У разі перемоги Трамп має намір змінити зовнішньополітичні пріоритети

19.12.2023 / 11:14
Дональд Трамп у разі перемоги на президентських виборах 2024 року має намір поставити на ключові пости в Пентагоні, Держдепартаменті та ЦРУ вірних йому людей, що дасть йому більше свободи, ніж за його першого президентства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Помічники і дипломати, які працювали з колишнім президентом Сполучених Штатів, заявили, що в результаті призначення лояністів Трамп зможе вносити радикальні зміни в позицію США з найрізноманітніших питань - від війни в Україні до торгівлі з Китаєм, а також у федеральні інститути, які реалізують - а іноді і стримують - зовнішню політику.

Джерела видання повідомили, що наявність більшої кількості лояльних людей дасть змогу Трампу швидше й ефективніше просувати свої зовнішньополітичні пріоритети, ніж це було можливо на попередній посаді. Трамп заявив, що в разі президентства, він направить американський спецназ проти мексиканських картелів.

За словами помічників Трампа, якщо він знову повернеться до влади, він не стане витрачати час на скорочення оборонної допомоги Європі та подальше скорочення економічних зв'язків із Китаєм. Однак Трамп під час можливого другого терміну буде обговорювати введення торгових тарифів для країн НАТО, якщо вони не виконають свої зобов'язання витрачати на оборону щонайменше 2% свого ВВП.

Джерела видання повідомили, що на відміну від передвиборчої кампанії 2016 року, Трамп сформував групу людей, з якими він регулярно спілкується, які мають значний досвід у сфері зовнішньої політики і користуються його особистою довірою. Серед них - останній директор національної розвідки Трампа Джон Реткліфф, колишній посол США в Німеччині Річард Гренелл і колишній співробітник Трампа, який обіймав кілька посад у розвідці та оборонному відомстві Каш Патель.

Хоча конкретна політика цих неофіційних радників тією чи іншою мірою варіюється, більшість із них активно захищали Трампа від моменту його відходу з посади президента і висловлювали занепокоєння тим, що США платять надто багато за підтримку НАТО та України.

Трамп
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