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Більшість американців погоджуються, що США повинні підтримувати Україну, - опитування

18.12.2023 / 17:27
Дві третини американців погоджуються, що США повинні підтримувати Україну у війні з рф – таких 65%, відповідно 35% – проти.

Дві третини американців погоджуються, що США повинні підтримувати Україну у війні з рф – таких 65%, відповідно 35% – проти.

Про це свідчать результати опитування  Harvard CAPS-Harris Poll, яке проводилося онлайн на території Сполучених Штатів 13-14 грудня серед 2 034 зареєстрованих виборців.

Водночас, така ж кількість опитаних (65%) підтримують тактику республіканців, які затримують допомогу Україні, вимагаючи додаткового фінансування на посилення південного кордону США.

При цьому за призупинення допомоги навіть більшість респондентів-демократів – 51% проти 49%, а серед республіканців такої думки абсолютна більшість – 83% проти 17%.

Загалом додатковий пакет допомоги Україні обсягом $50 млрд підтримують лише 49% опитаних американців.

США, опитування
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