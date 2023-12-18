Адміністрації Байдена пропонують закликати до негайного припинення вогню в Газі

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в листі на ім'я міністра національної безпеки країни Алехандро Майоркаса, доступ до якого отримали журналісти CNN.

"Ми приєднуємося до наших колег на Капітолійському пагорбі, в USAID, Державному департаменті та інших органах виконавчої влади, які висловили аналогічну стурбованість, закликаючи адміністрацію Байдена закликати до негайного припинення вогню та бойових дій", – йдеться в листі.

Кто саме підписав лист, не вказується, але зазначають, що вони працюють у кількох федеральних відомствах, що входять до складу міністерства, включаючи Імміграційну та митну службу, Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій та Службу громадянства й імміграції США.

Співробітники, яких у DHS налічують 260 тисяч осіб, заявили, що підписали лист анонімно через занепокоєння щодо особистої безпеки та ризику професійних наслідків.

За їхніми словами, вони "глибоко стурбовані тим, як у відомстві визнають, підтримують та оплакують" палестинців, які загинули в Газі. У листі також критикують DHS за те, що воно "закриває очі" на бомбардування Гази.

"DHS було мовчазним свідком голоду, якого зазнають палестинці, оскільки запаси критично важливих продуктів харчування досягли "небезпечно низького рівня", – йдеться в листі.

"Ми повинні діяти терміново, щоб врятувати якомога більше життів та досягти негайної, постійної угоди про припинення вогню й повернення всіх заручників", – резюмують підписанти.