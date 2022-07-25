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УПЦ передала гуманітарну допомогу київському товариству сліпих

24.07.2022 / 19:00
УПЦ передала гуманітарну допомогу київському товариству сліпих
Источник: Центр інформації УПЦ
80 продуктових наборів для Українського товариства сліпих передали канадські православні за посередництвом Румунської Православної Церкви та Чернівецької єпархії УПЦ

У Києві волонтери Української Православної Церкви доставили продуктові набори до Товариства сліпих та продукти для благодійної трапезної Кирилівського монастиря.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ із посиланням на Телеграм-канал «Церква допомагає», 80 продуктових наборів для Українського товариства сліпих передали канадські православні за посередництвом Румунської Православної Церкви та Чернівецької єпархії УПЦ.

Також співробітники Синодального відділу УПЦ із соціально-гуманітарних питань допомогли сестрицтву Кирилівського чоловічого монастиря, доставивши продукти для благодійної трапезної, де щодня готують їжу для бездомних.

«Щодня ми годуємо близько 70 людей. Здебільшого це безпритульні, які колись лікувалися в нашій психіатричній лікарні імені Павлова. Але приходять і ті, що зараз там перебувають. Ми допомагаємо їм не тільки їжею, а й добрим словом, яке їм дуже потрібне. Дякую за допомогу», – розповіла старша сестра милосердя Ксенія.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, гуманітарна допомога
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