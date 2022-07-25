УПЦ передала гуманітарну допомогу київському товариству сліпих

У Києві волонтери Української Православної Церкви доставили продуктові набори до Товариства сліпих та продукти для благодійної трапезної Кирилівського монастиря.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ із посиланням на Телеграм-канал «Церква допомагає», 80 продуктових наборів для Українського товариства сліпих передали канадські православні за посередництвом Румунської Православної Церкви та Чернівецької єпархії УПЦ.

Також співробітники Синодального відділу УПЦ із соціально-гуманітарних питань допомогли сестрицтву Кирилівського чоловічого монастиря, доставивши продукти для благодійної трапезної, де щодня готують їжу для бездомних.

«Щодня ми годуємо близько 70 людей. Здебільшого це безпритульні, які колись лікувалися в нашій психіатричній лікарні імені Павлова. Але приходять і ті, що зараз там перебувають. Ми допомагаємо їм не тільки їжею, а й добрим словом, яке їм дуже потрібне. Дякую за допомогу», – розповіла старша сестра милосердя Ксенія.