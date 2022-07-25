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Предстоятель УПЦ розповів, як покаяння допомагає подолати гріх

25.07.2022 / 11:30
Предстоятель УПЦ розповів, як покаяння допомагає подолати гріх
Источник: Центр інформації УПЦ
Іноді людині доводиться боротися з певним гріхом усе своє життя

Потрібно намагатися жити целомудренно, проте, якщо згрішимо, каятися.

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви з посиланням на news.church.ua, про це Митрополит Онуфрій сказав у проповіді.

Предстоятель закликав усіх проводити чисте життя і намагатися невпинно виправляти себе, якщо хтось впаде у гріх.

«Кожна людина повинна намагатися бути целомудренною, тобто старатися проводити чисте життя. Якщо навіть спотикаємося, десь падаємо в якісь пороки, немочі, то повинні каятися і знову й знову себе виправляти», - сказав архіпастир.

Блаженніший звернув увагу, що іноді людині доводиться боротися з певним гріхом усе своє життя.

«Покаялася - знов упала, знову покаялася - знов упала. Та людина, яка не припиняє каятися, зрештою перемагає свої немочі», - наголосив він.

Митрополит Онуфрій зазначив, що потрібно намагатися жити целомудренно, проте, якщо згрішимо, каятися.

«Треба не соромитися сказати Господу: «Боже, прости мене, я згрішив! Допоможи мені, Боже більше цього не робити». І Бог обдарує нас тою мудрістю, яка потрібна людині для того, щоб без якихось втрат і трагедій пройти своє земне життя і досягнути вічного спасіння на Небі у Христі Іісусі Господі нашому», - закликав Предстоятель УПЦ.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрій, гріх
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