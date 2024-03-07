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МЗС Польщі: Солдати з країн НАТО вже є в Україні

11.03.2024 / 11:14
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський здивував заявою про присутність військових з країн НАТО в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на конференцію в польському Сеймі, присвячену 25-річчю членства Польщі в НАТО.

"Солдати з країн НАТО вже є в Україні. Я б хотів подякувати країнам, які йдуть на цей ризик. Вони самі знають, хто то є", - сказав Сікорський, коментуючи заяву французького президента Еммануеля Макрона про можливість відправки західних військ в Україну.

Водночас польський міністр відмовився уточнити, про які саме країни йдеться.

"На відміну від інших європейських політиків, я не буду цього говорити", - наголосив він.

НАТО, Сікорський
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