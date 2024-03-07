Войти | Зарегистрироваться
19:56

понедельник,
11 марта
Онлайн
Зеленський: На війні проти росії загинули 31 тисяча українських військових
Країна
Зеленський: На війні проти росії загинули 31 тисяча українських військових
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Країна
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Президентка Словаччини розкритикувала прем'єр-міністра Фіцо через готовність до контактів з росією

11.03.2024 / 13:19
Президентка Словаччини Зузана Чапутова розкритикувала прем'єр-міністра Роберта Фіцо через його намагання послабити судову систему та готовність до контактів з росією.

Про це вона сказала в інтерв'ю Financial Times, передає УНН.

За словами Чапутової, Фіцо випробовує межі демократії судовою реформою, а також нападками на Конституційний суд. У тому ж числі вона порівняла його з угорським колегою Віктором Орбаном.

«Словаччину сьогодні досить часто порівнюють з Угорщиною, і здається очевидним, що уряд Фіцо черпає певне натхнення в Угорщині», - заявила президентка.

Нагадаємо, минулої осені на парламентських виборах в Словаччині перемогла партія Роберта Фіцо "Курс - Соціальна демократія". Фіцо обіцяв припинити безкоштовну військову підтримку України, а також блокувати членство України в НАТО. Окрім того він називав війну "замороженим конфліктом", який нібито неможливо вирішити шляхом військової підтримки України. Цього місяця Фіцо заявив, що "західна стратегія використання війни в Україні для ослаблення Росії в економічному, військовому і політичному плані не працює".

Фіцо, Чапутова
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
11 марта
10 марта
9 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.