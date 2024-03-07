Президентка Словаччини розкритикувала прем'єр-міністра Фіцо через готовність до контактів з росією

Про це вона сказала в інтерв'ю Financial Times, передає УНН.

За словами Чапутової, Фіцо випробовує межі демократії судовою реформою, а також нападками на Конституційний суд. У тому ж числі вона порівняла його з угорським колегою Віктором Орбаном.

«Словаччину сьогодні досить часто порівнюють з Угорщиною, і здається очевидним, що уряд Фіцо черпає певне натхнення в Угорщині», - заявила президентка.

Нагадаємо, минулої осені на парламентських виборах в Словаччині перемогла партія Роберта Фіцо "Курс - Соціальна демократія". Фіцо обіцяв припинити безкоштовну військову підтримку України, а також блокувати членство України в НАТО. Окрім того він називав війну "замороженим конфліктом", який нібито неможливо вирішити шляхом військової підтримки України. Цього місяця Фіцо заявив, що "західна стратегія використання війни в Україні для ослаблення Росії в економічному, військовому і політичному плані не працює".