ISW: росія вивезла від 25% до 40% своїх танкових стратегічних резервів

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), оприлюдненому напередодні.

Так, старший науковий співробітник програми "росія і Євразія" Фонду Карнегі за міжнародний мир Дара Массікот оцінила, що росія, швидше за все, вивезла найкращу техніку зі стратегічного резерву, а на складах все ще зберігається "гірша" і "непридатна до експлуатації" техніка.

За оцінками Массікот, "залишки російських запасів скоротяться протягом наступних кількох років", якщо росія збереже поточний темп операцій.

В ISW зазначили, що не можуть самостійно перевірити цей звіт. Але аналітики наголосили, що звіти про "виробництво" російських танків за останні роки здебільшого відображають відновлені і модернізовані танки, взяті зі сховищ, а не нове виробництво.

Ці оцінки дозволяють припустити, що російські військові здебільшого використовують техніку зі сховищ для підтримання бойових дій, а не для компенсації втрат на полі бою за допомогою нового виробництва. росія може зіткнутися з нестачею техніки в найближчі кілька років, якщо поточні темпи втрат залишаться такими ж або прискоряться, а нинішній рівень виробництва нових машин в рф залишиться незмінним, – йдеться у звіті.