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росія розглядає можливість підвищення податків для населення, - ЗМІ

12.03.2024 / 11:14
Уряд росії розглядає можливість підвищення податків для населення, щоб знайти більше грошей для ведення затяжної війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Важливі історії".

Зазначається, що уряд обговорює підвищення податку на доходи фізичних осіб з 13 до 15% для росіян, які заробляють понад 1 млн рублів на рік (11 тисяч доларів), і з 15 до 20% для тих, хто заробляє понад 5 млн рублів на рік (55 тисяч доларів).

Одночасно уряд розглядає збільшення податку на прибуток з поточних 20 до 25%.

Джерела видання називають такий розклад "найімовірнішим", додавши, що є варіанти "і кращі, і гірші". Також уточнюється, що прем'єр-міністр рф михайло мішустін до призначення прем'єром 10 років очолював федеральну податкову службу, тож із великою ймовірністю дасть "свої коригування".

Експерт видання заявив, що підвищення ПДФО дасть державі близько 450 млрд рублів на рік 9 (майже 5 млрд доларів), а податку на прибуток - близько 2 трлн рублів на рік (22 млрд доларів).

"Обговорюване підвищення податків може означати, що кремль готується до затяжної війни, за яку пропонується платити всім росіянам. Військовий бюджет 2024 року передбачає, що витрати на національну оборону і безпеку становитимуть 40% витрат федерального бюджету, або 14 трлн рублів (154 млрд доларів)", - йдеться в матеріалі.

мінфін рф уже відзвітував про дефіцит бюджету в перші два місяці 2024 року й оцінив його в 1,474 трлн рублів (16 млрд доларів) при запланованому показнику в усьому році 1,595 трлн (17,5 млрд доларів).

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