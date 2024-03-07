ВМС: російські кораблі вимикають свою систему ідентифікації, щоб вивозити награбоване з території України

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук в етері телемарафону "Єдині новини".

Повідомлялось, що окупанти вивозять з тимчасово окупованих територій метал, збіжжя тощо.

"На деяких своїх суднах росіяни, щоб грабувати окуповані території, вивозити звідти метал, збіжжя тощо, вимикають систему ідентифікації, і їх просто не видно в морі. Чи фіксується це? Так, звісно. Чи робляться висновки? Так, звісно", – зазначив Плетенчук.

Він також уточнив, що російські кораблі використовують офіційно закриті українські порти, обійшовши заборони на їхнє відвідування та користування.

"Результат – потрапляння цих російських суден під санкції. Санкції ці розповсюджуються не лише на українські порти, ці санкції росіяни можуть отримати і в інших портах. Тому вони використовують деякі судна, щоб безпосередньо вивозити з Маріуполя, Бердянська награбоване, перевантажуючи це у своїх офіційних портах, а звідти вже іншими суднами везти далі", – пояснив речник ВМС.