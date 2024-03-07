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МО Словаччини: Замість дискусій про відправлення західних військ потрібно обговорити повернення до України чоловіків

12.03.2024 / 14:21
Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявив, що замість дискусій про відправлення західних військ в Україну потрібно обговорити повернення на батьківщину українських чоловіків, які підпадають під мобілізацію.

Про це Каліняк сказав в етері телеканалу TA3, повідомляє "Європейська правда".

Заява голови словацького Міноборони пролунала в контексті обговорення пропозиції президента Франції Емманюеля Макрона про відправлення західних військ в Україну. Каліняк зауважив, що дискусії з цього питання вже вилились у публічний простір.

"Ми хочемо відправити війська в Україну замість того, щоб подумати про всіх біженців з України, яких ми захищаємо, яким ми даємо місце для життя, роботи тощо. Є група, яка відповідає українському закону про мобілізацію", – зауважив словацький міністр.

"Я думаю, що це найбільша допомога українським військовим, якщо у них буде достатньо людей", – додав він.

За словами Каліняка, під дію українського закону про мобілізацію підпадають близько 300 тисяч українців, які виїхали за кордон після початку війни  – звідки міністр узяв це число, він не уточнив.

"Ми повинні дозволити фактично цим молодим українським хлопцям, які перебувають у периметрі закону, тобто не молодшим і не старшим, не дітям, матерям і всім іншим, а тим, хто може, служити просто в українській армії", – вважає голова Міноборони Словаччини.

Словаччина, Каліняк
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