Посол США: На даний момент 10 тисяч американських солдатів розміщується по всій Польщі

Про це повідомив посол США у Варшаві Марк Бжезінський у коментарі інформаційному агентству PAP.

"На даний момент 10 тисяч американських солдатів розміщується по всій Польщі, тренуються, беруть участь у навчаннях з Військом Польським і використовують найвище технологічне озброєння", - запевнив посадовець.

За його словами, мова про танки Abrams, винищувачі F-16, РСЗВ Himars.

Дипломат також додав, що "Польща відіграє ключову роль у НАТО, допомагаючи забезпечити безпеку східного флангу Альянсу", додав, що польська держава й сама перебуває в безпеці, будучи членом НАТО.