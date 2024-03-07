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Посол США: На даний момент 10 тисяч американських солдатів розміщується по всій Польщі

12.03.2024 / 15:23
США загалом відправили 10 тисяч своїх військовослужбовців на територію Польщі.

Про це повідомив посол США у Варшаві Марк Бжезінський у коментарі інформаційному агентству PAP.

"На даний момент 10 тисяч американських солдатів розміщується по всій Польщі, тренуються, беруть участь у навчаннях з Військом Польським і використовують найвище технологічне озброєння", - запевнив посадовець.

За його словами, мова про танки Abrams, винищувачі F-16, РСЗВ Himars.

Дипломат також додав, що "Польща відіграє ключову роль у НАТО, допомагаючи забезпечити безпеку східного флангу Альянсу", додав, що польська держава й сама перебуває в безпеці, будучи членом НАТО.

Польща, Бжезінський
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