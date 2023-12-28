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БЕБ: Через закон Железняка українські компанії не сплатили до бюджету 1,3 млрд грн ПДВ

04.01.2024 / 13:19
Цьогоріч українські компанії не сплатили до бюджету 1,3 млрд грн ПДВ через пільгу на поширення україномовного контенту.

Про це повідомляють у Бюро економічної безпеки, пише УНН.

За підрахунками аналітиків у 2023 році, користуючись пільгою на поширення україномовного контенту, компанії не сплатили 1,3 млрд грн ПДВ. З них 176 млн грн податку не сплачено тими підприємствами, для яких не властива реалізація паперових, електронних книг чи іншого контенту. Тільки 21% компаній, що скористались пільгою, мають відповідний основний КВЕД. Тобто займаються діяльністю, пов’язаною з розповсюдженням подібної продукції.

Більше за інших пільгу використовували ритейлери побутової техніки та продуктові супермаркети. Вони додавали у чек до основного товару електронні книжки українською, які клієнт в реальності не купував.

Згадану пільгу ввели нібито для популяризації україномовного контенту. Автором законопроєкту у 2021 році виступив нардеп Железняк та його підтримав голова комітету з питань фінансів та податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Уже у 2022-у законопроєкт було ухвалено, попри критику та позицію податкової. Остання у своїх пропозиціях наголошувала на тому, що бюджетні втрати від неправомірного застосування пільги можуть бути значно вищими, ніж позитивний ефект. Та пропонувала народним обранцям спочатку провести фінансово-економічні обрахунки та обґрунтувати доцільність такої пільги.

Аналогічний висновок зробили і в Головному науково-експертному управлінні ВРУ, зазначивши, що законопроект потребує доопрацювання і суперечить положенням Директиви Ради ЄС.

Однак всі ці позиції були проігноровані. Як, власне, і численні податкові декларації, у яких впродовж року пільгу зазначали компанії, що взагалі не мають стосунку до поширення будь-якого контенту. У той час, коли бюджет втрачав мільйони, по жодній з них не було призначено додаткових перевірок з боку Державної податкової служби.

Гетманцев, Железняк, БЕБ, податки
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