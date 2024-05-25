Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Нам необхідно підвищити і видаткову і дохідну частину бюджету задля фінансування армії, яку ми фінансуємо за рахунок наших внутрішніх джерел. Ми не можемо запозичити ці кошти у партнерів", - зауважив нардеп.

За його словами, Кабінет міністрів зараз підраховує потреби та необхідну суму , але вона не менше 300 млрд до кінця року.

Як наголосив Гетманцев, наповнення бюджету неможливо забезпечити, оминаючи основні податки.

"Тому зміни будуть стосуватися бюджетоутворюючих прямих і непрямих податків в т.ч. ПДВ, військового збору та акцизів", - підкреслив нардеп.

Він додав, що війна дуже погано впливає на економіку, але влада вимушена буде підняти податки, так як іншого виходу не бачить.

"Але чи є інші варіанти на столі? Ні, у альтернативі майно або життя ми однозначно обираємо — життя", - заявив Гетманцев.

Він додав, що контроль за витрачанням коштів буде й надалі посилюватись.

"Маю дуже велике сподівання, що боротьбу з тінню/ контрабандою, як це можна було побачити по останнім рішенням по нелегальному тютюну та іншим сферам економічної діяльності, що традиційно перебувають у напівтіні, буде зміцнюватись. Бо власне це і є додаткова податкова база, яка "лежить під ногами"", - сподівається нардеп.

Утім, на думку Гетманцева, це не альтернатива, а обов'язкове доповнення до економіки і бюджету, що оперують в умовах воєнного часу.

"Реальних джерел фінансування великої війни лише два - це запозичення та податки", - підсумував нардеп.