Як покращити свою кредитну історію за допомогою МФО Finsfera

Кредитна історія — це детальна інформація про всі кредитні операції кожного окремого позичальника. Вона містить дані про взяті кредити, їхні точні суми, строки погашення, прострочення, кількість поданих запитів на кредитування. Кредитну історію формують українські кредитні Бюро, які збирають дані від банків, МФО та інших фінансових установ. Ця інформація використовується кредиторами для оцінки платоспроможності клієнта та кредитного ризику, що виникає при співпраці з ним.

Як швидко відновити рейтинг кредитної історії

Кредитна історія позичальника формує його певний рейтинг. Низьким вважається рейтинг, показник якого становить вiд 0 до 200 балів. Це означає, що позичальник, скоріше за все, отримає відмову в банку, якщо звернеться за кредитом. Проте, важливо знати, що існують ефективні методи відновлення високого рейтингу, й це можна зробити за допомогою МФО Finsfera за короткий період часу.

Покращення кредитної історії відбувається, коли позичальник закриває свої заборгованості. Він вносить платежі по кредитам, які прострочені й тим самим демонструє свою здатність сплачувати позики. Другим кроком є підвищення довіри банків та інших фінансових установ, й для цього необхідно показати своє стабільне фінансове становище та здатність виплачувати позики вчасно та в повному обсязі.

Погашення заборгованостей

Для того, щоб почати погашення заборгованостей, можна взяти кошти в борг у близьких людей, колег або родичів. Тільки коли вся сума боргу буде сплачена, у вас з’явиться можливість взяти новий довгостроковий кредит у банку.

Підвищення довіри банків

Повна сплата заборгованості не гарантує, що кредитний рейтинг одразу підвищиться. Важливо довести, що ви й надалі можете сплачувати позики вчасно та без фінансових складнощів. Для цього можна брати невеликі мікрокредити в МФО та вчасно їх погашати. Успішна сплата по кредитам буде відображатися в кредитній історії, й тим самим почне формуватися її високий рейтинг. За кілька тижнів або місяців можна помітно підвищити кредитний рейтинг, якщо оформити та вчасно сплатити декілька невеликих позик.

Чим вигідна співпраця з МФО Finsfera

Однією з головних переваг співпраці з Finsfera є швидкість і зручність процесу оформлення позики. Клієнти можуть отримати необхідні кошти в найкоротші терміни, навіть протягом кількох хвилин після подання заявки.

Процедура подання заявки максимально спрощена та не вимагає великої кількості документів або особистої присутності в офісі. МФО надає свої послуги широкому колу клієнтів, включаючи тих, хто не має офіційного працевлаштування. Компанія доступна онлайн 24/7, що дозволяє взяти позику просто зі смартфона у зручний для себе час доби.