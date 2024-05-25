Войти | Зарегистрироваться
01:17

вторник,
28 мая
Онлайн
Кудрицький прокоментував ситуацію з відключенням світла по всій Україні
Країна
Кудрицький прокоментував ситуацію з відключенням світла по всій Україні
Мецола: Європарламент повністю підтримує всі 10 пунктів українського плану миру
Країна
Мецола: Європарламент повністю підтримує всі 10 пунктів українського плану миру
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Особисті фінанси

Як покращити свою кредитну історію за допомогою МФО Finsfera

27.05.2024 / 13:44
Як покращити свою кредитну історію за допомогою МФО Finsfera
Кредитна історія - це детальна інформація про всі кредитні операції кожного окремого позичальника. Вона містить дані про взяті кредити, їхні точні суми, строки погашення, прострочення, кількість поданих запитів на кредитування. Кредитну історію формують українські кредитні Бюро, які збирають дані від банків, МФО та інших фінансових установ. Ця інформація використовується кредиторами для оцінки платоспроможності клієнта та кредитного ризику, що виникає при співпраці з ним.

Кредитна історія — це детальна інформація про всі кредитні операції кожного окремого позичальника. Вона містить дані про взяті кредити, їхні точні суми, строки погашення, прострочення, кількість поданих запитів на кредитування. Кредитну історію формують українські кредитні Бюро, які збирають дані від банків, МФО та інших фінансових установ. Ця інформація використовується кредиторами для оцінки платоспроможності клієнта та кредитного ризику, що виникає при співпраці з ним.

Як швидко відновити рейтинг кредитної історії

Кредитна історія позичальника формує його певний рейтинг. Низьким вважається рейтинг, показник якого становить вiд 0 до 200 балів. Це означає, що позичальник, скоріше за все, отримає відмову в банку, якщо звернеться за кредитом. Проте, важливо знати, що існують ефективні методи відновлення високого рейтингу, й це можна зробити за допомогою МФО Finsfera за короткий період часу.

 

Покращення кредитної історії відбувається, коли позичальник закриває свої заборгованості. Він вносить платежі по кредитам, які прострочені й тим самим демонструє свою здатність сплачувати позики. Другим кроком є підвищення довіри банків та інших фінансових установ, й для цього необхідно показати своє стабільне фінансове становище та здатність виплачувати позики вчасно та в повному обсязі.

 

Погашення заборгованостей

 

Для того, щоб почати погашення заборгованостей, можна взяти кошти в борг у близьких людей, колег або родичів. Тільки коли вся сума боргу буде сплачена, у вас з’явиться можливість взяти новий довгостроковий кредит у банку. 

 

Підвищення довіри банків

 

Повна сплата заборгованості не гарантує, що кредитний рейтинг одразу підвищиться. Важливо довести, що ви й надалі можете сплачувати позики вчасно та без фінансових складнощів. Для цього можна брати невеликі мікрокредити в МФО та вчасно їх погашати. Успішна сплата по кредитам буде відображатися в кредитній історії, й тим самим почне формуватися її високий рейтинг. За кілька тижнів або місяців можна помітно підвищити кредитний рейтинг, якщо оформити та вчасно сплатити декілька невеликих позик.

Чим вигідна співпраця з МФО Finsfera

Однією з головних переваг співпраці з Finsfera є швидкість і зручність процесу оформлення позики. Клієнти можуть отримати необхідні кошти в найкоротші терміни, навіть протягом кількох хвилин після подання заявки.

 

Процедура подання заявки максимально спрощена та не вимагає великої кількості документів або особистої присутності в офісі. МФО надає свої послуги широкому колу клієнтів, включаючи тих, хто не має офіційного працевлаштування. Компанія доступна онлайн 24/7, що дозволяє взяти позику просто зі смартфона у зручний для себе час доби.

Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
27 мая
26 мая
25 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.