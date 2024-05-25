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Маск: Виділяємо значні ресурси на протидію спробам росіян глушити звʼязок терміналів Starlink

27.05.2024 / 17:27
Американський мільярдер, засновник компанії SpaceX, яка є оператором системи супутникового звʼязку Starlink Ілон Маск, заявив, що його компанія виділяє значні ресурси на протидію спробам росіян глушити звʼязок терміналів.

Про це Маск заявив у соціальної мережі X минулої суботи, повідомила "Економічна правда".

У відповіді на пост користувача соцмережі про те, що Starlink попри намагання росіян заглушити його звʼязок, показує себе краще, ніж аналогічні технології на лінії зіткнення в Україні, Маск сказав, що SpaceX виділяє значні ресурси на боротьбу з російськими спробами зашкодити роботі Starlink.

"SpaceX витрачає значні ресурси на боротьбу з російськими спробами глушіння. Це складна проблема. Їм вдалося вимкнути всі системи зв'язку, крім Starlink", - заявив Маск.

Маск, Starlink
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